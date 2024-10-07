У вересні втрати росіян на війні проти України побили рекорд - британська розвідка

Попередній рекорд втрат у лавах окупантів був зафіксований у травні 2024 року.

У вересні 2024 року середньодобовий показник втрат російських загарбників вбитими та пораненими побив новий рекорд.

Про це йдеться у звіті британської розвідки.

"Зі слів українського генерала, середньодобові втрати становили 1271 на день у порівнянні з попереднім місячним максимумом війни у розмірі 1262, зафіксованим у травні 2024 року. Від початку повномасштабного вторгнення Росія, ймовірно, зазнала понад 648 тисяч солдатів", – пише британська розвідка.

Розвідники вважають, що збільшення втрат серед росіян пов’язане з розширенням зони бойових дій у Харківській та Курській областях. Також на це вплинуло підвищення інтенсивності бойових дій на лінії фронту.

У британській розвідці прогнозують, що втрати росіян до кінця року, ймовірно, перевищуватимуть 1000 одиниць особового складу на день.

Нагадаємо, загальні бойові втрати російських окупантів на 7 жовтня склали 661 630 осіб. Протягом минулої доби знищено ще 1160 загарбників.

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