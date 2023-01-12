У Верховній Раді виступив спікер парламенту Латвії: його звернення було українською мовою

У Верховній Раді у четвер, 12 січня, виступив спікер Сейму Латвії Едвардс Смілтенс. Він звернувся до нардепів українською мовою.

Про це повідомляють народні депутати Ярослав Железняк та Олексій Гончаренко в Telegram.

Едвардс Смілтенс звернувся до нардепів українською мовою. Железняк опублікував кілька тез з його виступу:

"Ми пропонуємо проводити трибунал над посадовцями РФ у Ризі".

"Поруч з прапорами країн Європи, буде майорити прапор України".

Свій виступ спікер Сейму Латвії завершив словами: "Україна понад усе".

Фото: Ярослав Железняк / Facebook

Нардеп Гончаренко опублікував частину виступу латвійського політика.

Нагадаємо, 11 серпня Сейм затвердив заяву про те, що насильство Росії, яке спрямоване на мирне населення і здійснюється для досягнення політичних цілей є тероризмом, а сама Росія — державою, що підтримує тероризм. Латвія закликає "інші країни-однодумці" висловити таку ж думку, а також негайно призупинити видавання туристичних і в'їзних віз громадянам РФ та Білорусі.

Також Латвія може передати Україні нову партію зенітно-ракетних комплексів Stinger. Таке рішення може бути оголошене на наступному засіданні "Рамштайну".

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