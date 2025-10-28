- Дата публікації
-
- Категорія
- Війна
- Кількість переглядів
- 439
- Час на прочитання
- 1 хв
Tomahawk для України: у Верховній Раді пояснили, за яких умов ЗСУ отримають ракети
Заступник голови безпекового комітету ВРУ Єгор Чернєв заявив, що Україна отримає Томагавки, якщо санкції США проти РФ не дадуть бажаного результату. Питання ракет залишається на порядку денному
Україна може отримати далекобійні ракети “Томагавк”, якщо санкційний тиск США на РФ не спрацює.
Про це заявив заступник голови безпекового комітету Верховної Ради Єгор Чернєв розповів у коментарі Новини.LIVE.
“Потрібно розуміти, що Томагавки Трамп буде використовувати, перш за все, як важіль тиску. І ці коливання – дам, не дам, якщо дам, то скільки – це спосіб примусити Путіна сісти за стіл переговорів”, — зазначив Чернєв.
Він підкреслив, що питання постачання ракет не зняте з порядку денного і Україна може їх отримати, якщо санкційний тиск США на РФ не дасть бажаного результату.
“Коли Путін подзвонив Трампу і попросив про зустріч у Будапешті, питання Томагавків було призупинено, але точно не зняте з порядку дня. Якщо санкції не спрацюють, Томагавки таки будуть”, — додав нардеп.
Чернєв пояснив, що “Томагавки” наразі використовуються як інструмент дипломатичного тиску на Кремль і кількість ракет може змінюватися в залежності від ефективності санкцій.
“Якщо маленька кількість не спрацює — дадуть більше. Це спосіб змусити Путіна вести переговори”, — підкреслив заступник голови комітету.
Раніше президент України Зеленський підтвердив, що Україна працює над отриманням крилатих ракет “Томагавк” від США, розглядаючи їх як важливий елемент у комплексних військових операціях.