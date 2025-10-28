Tomahawk для України: у Верховній Раді пояснили, за яких умов ЗСУ отримають ракети

Єгор Чернєв / © Facebook/Єгор Чернєв

Україна може отримати далекобійні ракети “Томагавк”, якщо санкційний тиск США на РФ не спрацює.

Про це заявив заступник голови безпекового комітету Верховної Ради Єгор Чернєв розповів у коментарі Новини.LIVE.

“Потрібно розуміти, що Томагавки Трамп буде використовувати, перш за все, як важіль тиску. І ці коливання – дам, не дам, якщо дам, то скільки – це спосіб примусити Путіна сісти за стіл переговорів”, — зазначив Чернєв.

Він підкреслив, що питання постачання ракет не зняте з порядку денного і Україна може їх отримати, якщо санкційний тиск США на РФ не дасть бажаного результату.

“Коли Путін подзвонив Трампу і попросив про зустріч у Будапешті, питання Томагавків було призупинено, але точно не зняте з порядку дня. Якщо санкції не спрацюють, Томагавки таки будуть”, — додав нардеп.

Чернєв пояснив, що “Томагавки” наразі використовуються як інструмент дипломатичного тиску на Кремль і кількість ракет може змінюватися в залежності від ефективності санкцій.

“Якщо маленька кількість не спрацює — дадуть більше. Це спосіб змусити Путіна вести переговори”, — підкреслив заступник голови комітету.

Раніше президент України Зеленський підтвердив, що Україна працює над отриманням крилатих ракет “Томагавк” від США, розглядаючи їх як важливий елемент у комплексних військових операціях.