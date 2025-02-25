У відповідь на дії Трампа військові ЗСУ масово почали знімати символіку США — Independent

Після заяв американського лідера Дональда Трампа українські військові почали масово відмовлятися від нашивок і шевронів із символікою США, які носили як знак подяки за допомогу.

Про це пише видання Independent.

Як повідомляє видання, українські військові всіх рівнів все більше розчаровуються в президенті США через його політичні рішення та заяви. Вони визнають, що раніше підтримка Вашингтона мала вирішальне значення, не лише забезпечуючи зброєю та фінансовими ресурсами, а й слугуючи потужним моральним стимулом у боротьбі за незалежність. Проте дедалі помітніші кроки США щодо налагодження відносин із Росією, а також постійні звинувачення України з боку Трампа підривають довіру до Америки та ставлять під сумнів її роль як стратегічного союзника.

"Ми вважали американців товаришами, хоча США не мали тут жодних військ. Уся армія оцінює, як Україна житиме, навіть якщо відбудеться повне припинення постачання американської зброї", - сказав військовий з позивним Блек.

"Ми знаємо, що Трамп не відчуває симпатії до України. Трамп любить лише себе. Його дії не на благо Америки, усе, що він робить, він робить заради себе",- сказав військовий лікар, командир евакуаційного загону з позивним Volvo.

Військовий із позивним "Санич" зізнається, що це непросте рішення, адже він вважає американців союзниками та братами по зброї. Він зазначає, що без підтримки США Україні було б значно важче, однак додає, що за три роки війни українське суспільство стало сильнішим і не дозволить себе зламати.

Нагадаємо, раніше ми писали про те, що Президент США Дональд Трамп анонсував свою зустріч із президентом України Володимиром Зеленським, а також знову заговорив про швидке закінчення війни.

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