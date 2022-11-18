У Вільнянську окупанти вбили двох дітей: в Україні зросла кількість загиблих і поранених від дій РФ дітей

Від початку війни російські окупанти вбили в Україні 434 дитини, понад 837 поранено. Найбільше постраждало дітей у Донецькій області.

Про це повідомляє Офіс генерального прокурора.

"Станом на ранок 18 листопада 2022 року понад 1270 дітей постраждали в Україні внаслідок повномасштабної збройної агресії Російської Федерації. За офіційною інформацією ювенальних прокурорів, 433 дитини загинуло та понад 837 отримали поранення різного ступеню тяжкості. Найбільше постраждало дітей у Донецькій області - 423, Харківській - 265, Київській - 117, Миколаївській - 77, Запорізькій - 72, Чернігівській - 68, Луганській - 64, Херсонській - 64, Дніпропетровській - 32", - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що ці цифри неостаточні, оскільки триває робота з їхнього встановлення в місцях ведення активних бойових дій, на тимчасово окупованих та звільнених територіях.

Так, 17 листопада внаслідок ракетного удару ворога по будинку в м. Вільнянськ Запорізької області загинуло 10 людей, зокрема двоє дітей 11 та 17 років. 16 листопада через обстріл військами РФ м. Ізюм Харківської області отримала поранення 11-річна дівчинка. 17 листопада внаслідок обстрілу окупантами м. Дніпро отримала поранення 15-річна дівчинка.

В Офісі генпрокурора також додали, що через бомбардування та обстріли збройними силами РФ пошкоджено 2719 закладів освіти, 332 з них зруйновано повністю.

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Нагадаємо, президент України, виступаючи перед лідерами країн на саміті G20, заявив, що майже 11 тисяч дітей були силою депортовані окупантами до Росії. А крім цих дітей, є десятки тисяч тих, хто був примусово вивезений і про яких ми знаємо лише опосередковано. Серед них є й діти, чиї батьки були вбиті російськими ударами, а тепер їх утримують у державі-вбивці.

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