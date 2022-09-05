У Вінницькій області під час повітряної тривоги пролунали вибухи: подробиці

У Вінницькій області в понеділок, 5 вересня, під час повітряної тривоги пролунали потужні вибухи.
За попередніми даними, в області спрацювала система протиповітряної оборони.
Про це у соціальних мережах повідомляють жителі Вінниці.
Вибух також підтвердив голова Вінницької ОВА Сергій Борзов. Він закликав жителів міста та області перебувати в укриттях.
"Вінничани, залишайтеся в укриттях до відбою повітряної тривоги! В області працює ППО", - написав Борзов.
Нагадаємо, поблизу Кривого Рогу ППО "мінуснула" ракету росіян.
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