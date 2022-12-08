У Вінниці підприємство під час війни працювало на російську окупаційну армію: подробиці скандалу

У Вінниці підприємство постачало Росії запчастини для ремонту техніки окупантів, з якої потім ті вбивали українців. Не зупинила ділків навіть війна.

Про це повідомляє Офіс генерального прокурора.

За даними слідства, один із вінницьких машинобудівних заводів під час війни продовжив співпрацю з російською окупаційної армією. Вони через Румунію, Казахстан та Туреччину відправляли до Росії шестерні, секційні насоси, гідромотори, гідравлічне обладнання, які, зокрема, використовуються у військовій техніці.

"В такий спосіб протягом 2022 року до РФ експортовано комплектувальні, які використовуються для ремонту військової техніки, на загальну суму понад 51 млн грн. Правоохоронці провели обшуки за місцем знаходження виробничих потужностей, офісних приміщень групи компаній та за місцями фактичного проживання причетних до вчинення кримінального правопорушення осіб. Вилучено фінансово-господарські документи, які підтверджують торгівлю з РФ", - йдеться у повідомленні.

Правоохоронці відкрили кримінальне провадження за фактом пособництва державі-агресору (ч. 1 ст. 111-2 КК України).

Скандал на "Мотор Січі"

В Україні раніше викрили ще одне підприємство, яке в умовах війни допомагало російським окупантам. За даними генерального прокурора Андрія Костіна, затриманий президент корпорації "Мотор Січ" В'ячеслав Богуслаєв на початку повномасштабної війни Росії проти України віддав наказ розібрати гелікоптери, щоб ЗСУ не могли ними скористатися.

Богуслаєва підозрюють у державній зраді і роботі на РФ. За даними СБУ, Богуслаєва та його колегу затримали у справі про незаконне постачання товарів військового призначення для російської штурмової авіації.

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