У Вінниці попрощались із загиблими 4-річною Лізою і 7-літнім Максимком, а сьогодні ховатимуть 8-річного Кирила

Сотні містян прийшли до центрального собору з квітами та іграшками. Загалом через обстріл загинули 24 людини. Іще четверо поранених - у критичному стані, йдеться в ТСН.

Оберемки квітів, м’які іграшки, плач, відчай та прокльони рашистам, які 14 липня випустили по середмістю Вінниці 5 ракет. Так у центральному соборі міста прощалися із 4-річною Лізою. «Дуже важко, це невимовна біль. Дуже важко повірити у все це», - каже родичка дитини.

Ліза виїхала з Києва на початку весни, а того дня поспішала до логопеда на розвиваючі заняття. Останні кадри, які її мама Ірина за кільках хвилин до удару виклала у Мережу, облетіли весь світ. «Ми завжди її називали маленьке янголятко, яке завжди приносило стільки радості і посмішок і не віриться, що вона більше не прийде сюди і не подарує нам свою усмішку», - каже логопед Наталія.

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Дівчинка, яку рідні називали промінчиком сонця, загинула одразу. Фото її закривавленого візочка опублікували світові ЗМІ. Мама Лізи - 33- річна Ірина у реанімації, її стан вдалося стабілізувати. «Вона важка, але прийшла у свідомість. Не знає багатьох обставин і про сьогоднішнє ми її сподіваємось на її одужання, на сили які необхідні їй», - каже волонтерка Олена Верлан-Кульшенко

А з 7-річним Максимком та його мамою Вікторією прощалися у селі Мала Мочулка. Того дня родина поїхала до медичного центру за 170 кілометрів від дому. Це мав бути візит до стоматолога, але замість цього потрапили під ракетний удар - мама і син загинули одразу. Вікторію опізнали лише за кілька днів. В останню путь загиблих проводжали чи не всі жителі села.

Медичний центр, в який влучила ракета перетворився на згарище. Сьогодні близькі прощалися з двома працівницями закладу - Катериною Гулою та Тетяною Харченко, які вийшли того дня на роботу допомагати людям. Ще двоє їхніх колег у лікарні. Загалом медики зараз рятують 68 потерпілих. 4 з них у критичному стані. Чи не найтяжча - 20 річна дівчина. «У вкрай критичному стані, 98 % опіків тіла, плюс опік дихальних шляхів, стан вкрай важкий у дитини», - каже лікар опікового центру Михайло Присяжнюк.

У критичному стані і 8-річний Роман. Хлопця гелікоптером доправили до львівського опікового центру. Його мама баяністка Галина Олексів через удар росіян загинула одразу.

Тим часом на Вінниччині готуються до нових прощань. Сьогодні будуть ховати 8-річного Кирила, який разом з рідними втік з окупованого Херсону і загинув на центральній площі, коли чекав свою бабусю у машині.

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