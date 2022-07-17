Категорія
Війна
НаживоУсі публікаціїКраще з YoutubeЕксклюзив ТСНУкрaїнaПолітикаВійнаГламурПроспортЛедіЗдоров’яАстрологіяВідеоРецептиСпецпроєктиЕкономікаФотоКиївЛьвівЦікaвинкиПопулярні тегиКоронавірусВипуски ТСНСвітТуризмАвтоНаука та ITДопомогаІнтерв’юІнфографікаПодкастиКіберспорт
Мова сайту
Русская версия
Мова сайту
In English

У Вінниці попрощалися з 4-річною Лізою, яка загинула внаслідок ракетного обстрілу окупантів: фото

Дата публікації
Перегляди
50
Час на прочитання
1 хв
Поділитись:
WhatsApp
Viber
У Вінниці попрощалися з 4-річною Лізою, яка загинула внаслідок ракетного обстрілу окупантів: фото

Фото: Суспільне. Вінниця

Дівчинку поховали на міському цвинтарі у Сабарові.

У Вінниці відбулось прощання з 4-річною Лізою Дмитрієвою, яка миттєво загинула 14 липня внаслідок ракетного удару окупантів по місту.

Про це повідомляє "Суспільне. Вінниця". 

Церемонія прощання пройшла у Спасо-Преображенському кафедральному соборі. До собору прийшли кілька десятків містян з квітами та дитячими іграшками.

©
Фото: Суспільне. Вінниця / ©
Фото: Суспільне. Вінниця
Фото: Суспільне. Вінниця / ©
Фото: Суспільне. Вінниця
Фото: Суспільне. Вінниця / ©
Фото: Суспільне. Вінниця

Поховали дівчинку на міському кладовищі у Сабарові.

©
©
©
©
©

Нагадаємо, внаслідок ракетного удару по Вінниці 14 липня загинула чотирирічна дівчинка Ліза. Її мама Ірина вижила, проте жінці уламком відірвало ногу.

На момент атаки окупантів Ірина з Лізою саме прямували на заняття з раннього розвитку дитини. Внаслідок удару дівчинка загинула просто у візочку.

Загалом внаслідок ракетного удару Росії по місту загинули 23 людини (з них 3 дітей). Ще 115 осіб звернулися по допомогу. 

Читайте також:

Ракетний удар по Вінниці: 22 людини загинули, 90 поранених, дивом врятувався Олег Скрипка

Ракетний удар по Вінниці: 22 людини загинули, 90 поранених, дивом врятувався Олег Скрипка
Наступна публікація