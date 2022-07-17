У Вінниці попрощалися з 4-річною Лізою, яка загинула внаслідок ракетного обстрілу окупантів: фото

Дівчинку поховали на міському цвинтарі у Сабарові.

У Вінниці відбулось прощання з 4-річною Лізою Дмитрієвою, яка миттєво загинула 14 липня внаслідок ракетного удару окупантів по місту.

Про це повідомляє "Суспільне. Вінниця".

Церемонія прощання пройшла у Спасо-Преображенському кафедральному соборі. До собору прийшли кілька десятків містян з квітами та дитячими іграшками.

Фото: Суспільне. Вінниця

Фото: Суспільне. Вінниця

Фото: Суспільне. Вінниця

Поховали дівчинку на міському кладовищі у Сабарові.

Нагадаємо, внаслідок ракетного удару по Вінниці 14 липня загинула чотирирічна дівчинка Ліза. Її мама Ірина вижила, проте жінці уламком відірвало ногу.

На момент атаки окупантів Ірина з Лізою саме прямували на заняття з раннього розвитку дитини. Внаслідок удару дівчинка загинула просто у візочку.

Загалом внаслідок ракетного удару Росії по місту загинули 23 людини (з них 3 дітей). Ще 115 осіб звернулися по допомогу.

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