У Вінниці СБУ затримала чоловіка, який знімав переміщення українських позицій

У Вінниці СБУ затримала чоловіка, який знімав переміщення українських позицій

Чоловік знімав переміщення сил ЗСУ від початку повномасштабного вторгнення, від 25 лютого, до 15 квітня.

Служба безпеки України затримала вінничанина, який знімав переміщення техніки та особового складу ЗСУ. Відповідні матеріали спецлужба знайшла у телефоні затриманого.

Про це повідомляє СБУ у Вінницькій області.

Затриманий чоловік розповів, що здійснював зйомку переміщення сил ЗСУ на території області від 24 лютого до 15 квітня. В той день він був викритий спецслужбою.

В СБУ наголошують, що наразі триває подальша перевірка дій "оператора" у рамках відкритих кримінальних проваджень.

Нагадаємо, Росія від імені СБУ розсилає українцям нові вірусні повідомлення. СБУ закликає громадян України бути уважними та не вестися на провокації росіян.

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