У Вінниці сестрички малюють і продають патріотичні наліпки, а за отримані кошти допомагають бійцям

Обладнання не з дешевих, але дівчата вірять, що зможуть зібрати кілька десятків тисяч, тож фантазують, малюють і продають, йдеться в ТСН.

12-річна Марина та її молодша сестричка Яніна вже намалювали сотні патріотичних листівок, більшість із глибоким змістом. Вони на ходу вигадують ідеї для них. «Це я намалювала банку закриту, з мирним небом. Коли закінчиться війна і ми відкриємо банку», - показує Марина.

Інші жартівливі і мотивуючі і одразу стають мемами, каже мама, щойно викладе їх у Мережу. Та дівчата не просто малюють, а перетворюють усе у патріотичні наліпки і продають. Гроші спочатку збирали на кардіодатчик для центру матері і дитини, де виходжують недоношених малюків. Але прилад придбав благодійник.

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Тож назбирані 11 тис грн стали завдатком за "Бандера-павер". Це потужний зарядний пристрій для військових, який виготовляють у Вінниці.

«Це блок багатоканальної швидкої зарядки і автономного освітлення, у наших бійців є дуже багато пристроїв, планшети, тепловізори, рації і їх всіх треба підзараджати. Дозволяє підтримувати у бойовому стані гаджети протягом п’яти днів», - каже директор підприємства Михайло.

А на додачу ще сонячна батарея, ще обладнання на майже 50 тис грн. І воно необхідне зараз на передовій, каже мама, яка постійно возить туди допомогу. «Він працює безшумно, це не дизельний генератор, а на нулі це найкраще, «що могло з ними статись», як вони мені передали. Просять ще один, але я кажу, давайте з одним закриємо рахунок і тоді будемо на інший збирати», - каже волонтерка Оксана.

Сестрички вирішили їм це під силу і почали малювати ще більше. А перетворити малюнки у наліпки допоміг тато. І вони розлетілись по Україні, дійшли і до бійців. «На автомат вони клеїли, на «Джавелін» навіть клеїли. Дуже мені було приємно», - каже дівчинка.

Аби повністю викупити «Бандера-павер» – дівчаткам потрібно зібрати ще понад 30 тис грн. У них ще є сотня стікерів. Також запрошують своїх ровесників долучатись до патріотичного малювання.

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