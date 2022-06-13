У Вінниці запрацював  оздоровчий центр “ЯМаріуполь. Родина”

Окупаційна влада Маріуполя нічого не робить для людей, які залишилися в місті. Їх вона грабує та без перебільшення тільки бреше.

Водночас законна влада в евакуації відкриває для маріупольців сімейний відпочинок.

Про це на своїй сторінці в соцмережі написав радник міського голови Петро Андрющенко.

За його словами, у Вінниці 13 червня запрацював оздоровчий центр “ЯМаріуполь. Родина”.

“Окупаційна місцева влада робить для маріупольців нічого. Лише грабує і бреше. Закона влада для Маріупольців в евакуації відкриває сімейний відпочинок. Для всіх і безкоштовно. Просто різниця між окупантами і українською владою. Ми дбаємо про своїх. Тому, що Маріуполь не стіни або дороги. Це - люди”, - наголосив Петро Андрющенко.

Нагадаємо, що в Україні арештували активи найбільших виробників мінеральної води, що належать російському олігарху.

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