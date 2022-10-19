У Вінниці затримали місцевих, які зняли ракетні удари: після цього окупанти ще раз обстріляли об'єкти

У Вінниці та області затримали чотирьох місцевих жителів, які зняли та опублікували наслідки ракетних ударів по регіону. Після цього окупанти повторно обстріляли ці місця.

Про це повідомляє СБУ.

Один із жителів Вінниччини зняв на відео наслідки атаки іранським дроном об'єкта критичної інфраструктури та переслав ці дані трьом колегам, а ті поділилися із друзями. Як наслідок - вже через пів години у російських пропагандистів було це відео. Після цього окупанти повторно обстріляли споруду.

Автор відео свою провину визнав та розкаявся. Він каже, що лише зараз усвідомив, що міг стати коригувальником вогню російських окупантів.

"СБУ нагадує, що за подібні дії передбачена кримінальна відповідальність. Служба фіксує випадки поширення таких відео в інтернеті, здійснює комплекс пошуково-процесуальних дій із встановлення та притягнення фігурантів до відповідальності", - наголосили в СБУ.

Обстріли України ракетами та безпілотниками 19 жовтня

Росіяни у середу, 19 жовтня, атакували Україну ракетами та безпілотниками. Командування Повітряних сил ЗСУ повідомило, що їм вдалося збити 4 із 6 ракет та 10 іранських безпілотників-камікадзе.

У Чернігові вибухнув російський дрон-камікадзе. Відомо про трьох поранених.

Вибухи також лунали і у Вінницькій області. Одна з ракет росіян поцілила по Бурштинській ТЕС, там спалахнула пожежа.

Українські спецслужби та військові закликають громадян не знімати фото та відео ракетних обстрілів України, оскільки так ви стаєте корегувальниками ворожого вогню.

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