У Винниці затримали зрадницю, яка допомогала окупантам захоплювати Херсонщину (фото)

У Вінниці правоохоронці затримали зрадницю, яка допомогала окупантами на Херсонщині. Жінка втекла звідти після того, як в місто зайшли ЗСУ.

СБУ у Вінниці затримали зрадницю, яка перейшла на бік окупантів і допомогала їм на Херсонщині.

Про це повідомили в пресслужбі СБУ.

Як стало відомо, зрадницею виявилася мешканка Берислава, яка після захоплення українського міста автивно стала співпрацювати з місцевою окупаційною адміністрацією.

Вона передавала до створеної росіянами “воєнної комендатури” списки учасників АТО та інших громадян, які потенційно могли чинити супротив загарбникам.

“Отримані відомості ворог використав для проведення масових “облав” на помешкання місцевих мешканців та викрадення людей. Від потерпілих вимагали “зізнання” у сфабрикованих справах. У разі відмови – застосовували тортури і погрожували вбивством. Крім цього, зловмисниця допомогала окупантам орієнтуватися на місцевості і вказувала найкоротші шляхи до населених пунктів Бериславського району для його захоплення”, - розповіли в пресслужбі СБУ.

Там також додали, що жінка допомогала росіянам у “розквартируванні” військових підрозділів РФ в оселях українців.

“При цьому сама запропонувала використовувати три власних гаражних приміщення для базування військової техніки і складування зброї рашистів. Після звільнення частини регіону вона намагалася втекти за кордон, щоб уникнути правосуддя. Втім співробітники СБУ своєчасно встановили її місцезнаходження на території Вінниччини і затримали поблизу одного з місцевих об’єктів критичної інфраструктури”, - підкреслили в СБУ.

Наразі вирішується питання щодо обрання їй запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою.

Нагадаємо, що у Харкові правоохоронці затримали чоловіка, який “здавав” окупантам позиції українських ППО.

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