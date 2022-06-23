У Вінницькій області лісники знайшли російську ракету "Калібр", збиту ще місяць тому

У Вінницькій області лісники знайшли російську ракету "Калібр", збиту ще місяць тому

В українських лісах продовжують знаходити вибухонебезпечні предмети. Так, у Вінницькій області два лісники знайшли російську ракету "Калібр", яку українська система ППО збила ще місяць тому.

Бойова частина ракети ціла. Це означає, що "Калібр" був збитий зенітною ракетою на шляху до цілі.

Про це повідомляє Командування Повітряних сил ЗСУ.

"У Вінницькій області лісники виявили ворожу крилату ракету "Калібр", збиту засобами протиповітряної оборони 21 травня", - йдеться в повідомленні.

У ЗСУ нагадали, що уламки ракет або інших боєприпасів надзвичайно небезпечні. У разі їх виявлення відразу повідомляйте органи влади, поліцію або військових.

Нагадаємо, 21 травня, окупанти держави-агресорки обстріляли ракетами Вінницьку область. Українські захисники збили біля містечка Немирів Вінницького району російську ракету. Спрацювала протиповітряна оборона.

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