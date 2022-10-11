У Вінницькій області окупанти обстріляли об'єкти критичної інфраструктури, є поранені: що відомо

У вівторок, 11 жовтня, армія країни-агресорки Російської Федерації завдала ракетного удару по Вінницькій області.

Про це повідомив голова Вінницької ОВА Сергій Борзов.

"Енергетичні цілі на Вінниччині потрапили під обстріл ворога", - йдеться у його повідомленні.

За його словами, ворог уразив два об'єкти критичної інфраструктури в Ладижині та у Вінницькому районі. Внаслідок атаки російських військ поранення отримали три особи.

До слова, зранку 11 жовтня Росія атакувала Ладижиську ТЕС у Вінницькій області дронами-каміказде.

Масовані ракетні удари по Україні

Зранку 10 жовтня росіяни активізували свій терор щодо мирного населення - одразу у кількох великих містах України пролунали вибухи. Лише до обіду окупанти випустили 83 ракети, 43 із них було збито. Сталося влучання по об’єктах критичної та цивільної інфраструктури у 12 областях та в Києві. Загинуло 19 людей, ще 105 були травмовані.

У вівторок зранку, 11 жовтня, в Україні почалася масштабна повітряна тривога. ППО спрацювала на Київщині, Рівненщині, у Запорізькій та Дніпропетровській областях. На Хмельниччині збили ворожий дрон-камікадзе Shahed-136. Також Росія знову завдала удару по об‘єкту енергетики на Львівщині.

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