У Вінницькій області пошкоджено об’єкт критичної інфраструктури внаслідок ракетних обстрілів – ОДА

Вінницька область знову під ракетним обстрілом.
Росія атакувала Вінницьку область ракетами, є влучання в об’єкт критичної інфраструктури.
Про це повідомив очільник ОДА Сергій Борзов.
"Є влучання по об’єкту критичної інфраструктури. Попередньо – без жертв", - повідомив він.
Обстріли об'єктів критичної інфраструктури України
Сьогодні вранці, 17 жовтня, росіяни знову обстріляли енергетичну інфраструктуру в Дніпропетровській та Сумській областях та у Києві. Знову знеструмлені як побутові споживачі, так і промислові підприємства.
Росія атакувала енергетичний об’єкт "ДТЕК Енерго", внаслідок чого три особи отримали поранення.
Міністр енергетики Герман Галущенко закликав закрити небо над енергетичними об’єктами України.
За повідомленням прем'єр-міністра Дениса Шмигаля, внаслідок атаки знеструмлені сотні населених пунктів. Наразі всі служби працюють над усуненням наслідків обстрілів та відновленням електропостачання.
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