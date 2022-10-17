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У Вінницькій області пошкоджено об’єкт критичної інфраструктури внаслідок ракетних обстрілів – ОДА

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У Вінницькій області пошкоджено об’єкт критичної інфраструктури внаслідок ракетних обстрілів – ОДА

Вінницька область знову під ракетним обстрілом.

Росія атакувала Вінницьку область ракетами, є влучання в об’єкт критичної інфраструктури. 

Про це повідомив очільник ОДА Сергій Борзов.  

"Є влучання по об’єкту критичної інфраструктури. Попередньо – без жертв", - повідомив він.

Обстріли об'єктів критичної інфраструктури України

Сьогодні вранці, 17 жовтня, росіяни знову обстріляли енергетичну інфраструктуру в Дніпропетровській та Сумській областях та у Києві. Знову знеструмлені як побутові споживачі, так і промислові підприємства.  

Росія атакувала енергетичний об’єкт "ДТЕК Енерго", внаслідок чого три особи отримали поранення. 

Міністр енергетики Герман Галущенко закликав закрити небо над енергетичними об’єктами України.

За повідомленням прем'єр-міністра Дениса Шмигаля, внаслідок атаки знеструмлені сотні населених пунктів. Наразі всі служби працюють над усуненням наслідків обстрілів та відновленням електропостачання.

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