У Вінницькій області пролунали вибухи: в ОВА розповіли подробиці

У Вінницькій області у середу, 24 серпня, під час останньої повітряної тривоги пролунали вибухи.
Відомо, що в області спрацювала система протиповітряної оборони.
Про це повідомив голова Вінницької ОВА Сергій Борзов.
"На Вінниччині працює ППО! Повітряний об‘єкт знищено. Пізніше деталі", - написав Борзов.
Голова Вінницької ОВА закликав місцевих жителів перебувати в укриттях до закінчення повітряної тривоги.
Нагадаємо, у День Незалежності України, 24 серпня, російські війська вдарили по Миргороду Полтавської області. Війська РФ завдали груповий удар ракетами "Повітря-Поверхня", ймовірно, Х-22 по Миргороду.
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