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У Вінницькій області пролунали вибухи: в ОВА розповіли подробиці

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У Вінницькій області пролунали вибухи: в ОВА розповіли подробиці

Фото: скриншот з відео

У Вінницькій області у середу, 24 серпня, під час останньої повітряної тривоги пролунали вибухи.

Відомо, що в області спрацювала система протиповітряної оборони

Про це повідомив голова Вінницької ОВА Сергій Борзов. 

"На Вінниччині працює ППО! Повітряний об‘єкт знищено. Пізніше деталі", - написав Борзов. 

Голова Вінницької ОВА закликав місцевих жителів перебувати в укриттях до закінчення повітряної тривоги. 

Нагадаємо, у День Незалежності України, 24 серпня, російські війська вдарили по Миргороду Полтавської області. Війська РФ завдали груповий удар ракетами "Повітря-Поверхня", ймовірно, Х-22 по Миргороду.

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