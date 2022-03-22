У Вінницькій області збили балістичну ракету "Іскандер": фото

Росія продовжує обстрілювати Україну ракетами.
У Вінницькій області силам протиповітряної оборони вдалось збити балістичну ракету "Іскандер", яку російські окупанти випустили у бік мирних жителів України.
Про це повідомив голова Вінницької ВЦА Сергій Борзов.
"Плюс одна…"Іскандер", - написав Сергій Борзов.
Нагадаємо, під Броварами по звичайних сільських хатах двічі вдарили ракетними комплексами "Іскандер", поранили дитину.
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