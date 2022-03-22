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У Вінницькій області збили балістичну ракету "Іскандер": фото

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У Вінницькій області збили балістичну ракету "Іскандер": фото

Фото: Сергій Борзов

Росія продовжує обстрілювати Україну ракетами.

У Вінницькій області силам протиповітряної оборони вдалось збити балістичну ракету "Іскандер", яку російські окупанти випустили у бік мирних жителів України. 

Про це повідомив голова Вінницької ВЦА Сергій Борзов. 

"Плюс одна…"Іскандер", - написав Сергій Борзов. 

Нагадаємо, під Броварами по звичайних сільських хатах двічі вдарили ракетними комплексами "Іскандер", поранили дитину. 

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