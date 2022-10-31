У Вінницькій області збита російська ракета впала на цивільні об’єкти - ОВА

На Вінниччині у понеділок, 31 жовтня, під час повітряної тривоги спрацювала ППО: було збито ракету армії РФ. Втім, вона впала у цивільні об’єкти.

Про це повідомив голова ОВА Сергій Борзов.

"На Вінниччині збита рашистська ракета впала у цивільні об’єкти. Є руйнування", - йдеться у повідомленні керівника області.

За його словами, загиблих і поранених немає. На місці інцидену працюють спецслужби і ДСНС.

Як повідомлялося, під час масштабної повітряної тривоги влада Вінничини повідомила те, що регіон перебуває під ракетним обстрілом армії РФ, а також про роботу сил ППО. Небезпеку в області оголосили о 07:01. Станом на 08:44 вона триває.

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