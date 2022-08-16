У разі аварії на ЗАЕС евакуювати потрібно близько 400 тисяч людей – ОВА

Ситуація на АЕС небезпечна не лише для Запорізької області.

Якщо на Запорізькій АЕС станеться аварія, евакуювати потрібно близько 400 тисяч людей.

Про це в ефірі національного телемарафону заявив очільник Запорізької ОВА Олександр Старух.

За його словами, план евакуації з Енергодара та зони ризику радіаційного забруднення коригується з урахуванням військової ситуації. Ситуація перебуває на контролі центральної влади.

"Ситуація небезпечна не лише для Запорізької області. Якщо взяти 50 км зону обов’язкового відселення, що може виникнути внаслідок можливої аварії на АЕС в Енергодарі, то це більше 200 тисяч в нашій області і під 200 тисяч в сусідній Дніпропетровській області. Міста Нікополь, Марганець, Енергодар, Василівка, Дніпрорудне та інші", - зазначив він.

Старух також зазначив, що повністю реалізувати заходи цивільного захисту населення дуже важко, бо частина території захоплена.

Наразі ж радіаційне становище на АЕС стабільне – показники не перевищують норму.

Нагадаємо, в "Енергоатомі" заявили, що дії росіян на ЗАЕС неможливо передбачити, загроза безпеці залишається.

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