У вищому військовому керівництві РФ назріває конфлікт: Генштаб ЗСУ розповів деталі

В Кремлі скаженіють від безсилля на фронті.

У вищому військовому керівництві РФ назріває конфлікт через значні втрати та відсутність реальних досягнень на фронті.

Про це йдеться у вечірньому зведенні Генерального штабу ЗСУ за 5 березня.

"У лютому поточного року Путін присвоїв командуючому східним військовим округом Мурадову звання генерал-полковника за доповідь про "успіхи" 155-ї бригади морської піхоти на Вугледарському напрямку. Зараз Шойгу вимагає від генерала відпрацювати звання та взяти місто за будь-яку ціну", – сказано в повідомленні.

За інформацією Генштабу, керівництво бригади та російські військовослужбовці відмовляються знову йти в безглуздий наступ, у який їх відправляє керівництво – йти на штурм добре укріплених позицій ЗСУ без будь-якого забезпечення та підготовки.

Нагадаємо, в Росії заговорили про самосуд над генералом Мурадовим за "м'ясні штурми" Вугледара.

Раніше повідомлялося, що у кінці січня у районі Вугледара ЗСУ знищили 155-ту бригаду морської піхоти Тихоокеанського флоту РФ. У листопаді 2022 року ця бригада вже отримувала "по зубах" під Павлівкою.

У кінці лютого розвідка Британії повідомляла, що на штурм Вугледара, ймовірно, знову кинули війська 155-ї бригади.

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