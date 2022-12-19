"У війні немає вихідних": Данілов оцінив імовірність терору росіян на свята

Данілов зауважив, що під час війни немає вихідних і свят.
Секретар РНБО Олексій Данілов, говорячи можливі атаки росіян на новорічні свята, наголосив, що українці і держава загалом мусять бути готові до всього.
Про це заявив секретар Ради національної безпеки та оборони України Олексій Данілов в інтерв'ю УП.
Данілов зауважив, що різдвяно-новорічний період є складним для нашої країни. Але сказати точно, коли конкретно окупанти здійснять чергову атаку, він не може. Але наголосив, що слід бути готовими до потенційної загрози з боку РФ.
"У війні немає вихідних, немає якихось свят, немає речей, на які ми можемо не звертати уваги. Мусимо бути готові до всього. Це складний період для нашої країни", - . сказав Данілов.
Водночас, як говорив секретар РНБО Олексій Данілов, у росіян залишилося вкрай мало ракет, їх вистачать на 3-4 атаки, але тоді окупанти вичерпають повністю всі запаси і самі залишаться без нічого.
Нагадаємо, представник командування Повітряних сил Збройних сил України Юрій Ігнат каже, що заради того, щоби догодити очільнику РФ Володимиру Путіну, а також аби "попрацювати на російську публіку", окупанти можуть завдати ударів по Україні до свят Нового року.
Так, наприклад, вже у святкову ніч, 19 грудня, коли святкують День святого Миколая, Росія дронами атакувала Київ та область.
Крім того, окупанти вночі атакували Дніпропетровську область дронами-камікадзе, важкою артилерією та "Градами".
А зранку 19 грудня окупанти обстріляли Херсон.
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