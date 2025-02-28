У війні потрібна "стратегічна двозначність": Макрон назвав ключову помилку Європи

Європа не повинна була заявляти, що виключає відправлення військ до України, коли Росія розпочала своє повномасштабне вторгнення.

Президент Франції Еммануель Макрон під час свого візиту до Португалії в п'ятницю, 28 лютого, заявив, що Європа припустилася ключової помилки на початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну.

Про це пише The Guardian.

За словами Макрона, не можна було дати Росії повірити, що Європа ніколи не відправить свої війська на допомогу Україні.

"Тому нам довелося заново створити цю стратегічну двозначність", — зазначив французький президент.

При цьому він додав, що будь-яка ескалація також була б великою помилкою.

"Я думаю, не варто недооцінювати той факт, що три роки тому всі були впевнені, що Росія переможе... як вона заявляла — "спецоперація", яка триватиме три тижні. Через три роки вони захопили деякі території, але це неможливо уявити, як перемогу Росії", — наголосив Макрон.

Президент Франції також вважає, що стратегія Європи призвела до низки "стратегічних поразок" РФ, серед яких, наприклад, вступ до НАТО Швеції та Фінляндії.

"Ось чому ми повинні чинити опір. Ось чому ми повинні допомогти українцям посісти сильну позицію [на переговорах – ред.], щоб досягти міцного та довгострокового миру", — заявив Макрон.

Нагадаємо, Трамп та Макрон не знайшли спільного рішення щодо безпеки України. Макрон заявив, що Трамп не дав жодних чітких обіцянок щодо механізму безпеки для України. Тому стратегічна невизначеність у цьому питанні зберігається

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