У війні проти України загинув капітан 3 рангу Чорноморського флоту РФ - ЗМІ

Російський військовий брав участь у війні в Сирії у 2015−2016 роках.
Окупанти повідомляють, що від отриманих бойових дій в Україні помер Олександр Чирва - командир великого десантного корабля "Цезар Куніков" 197 бригади десантних кораблів Чорноморського флоту Росії, капітан 3 рангу.
Про це повідомляє підконтрольне Кремлю видання "Кримінформ" на сторінці у Telegram.
Пропагандистське видання зазначає, Олександр Григорович народився у Севастополі. Закінчив філію ВУНЦ ВМФ Військово-морської академії Військово-морського інституту радіоелектроніки ім. О.С. Попова. У 2015 та 2016 роках брав участь війні на території Сирійської Арабської Республіки. Про те, коли і де він отримав травми - не повідомляється.
Нагадаємо, родичі потонуло крейсера "Москва" скаржаться на РФ та шукають "зниклих безвісти" синів. Тим часом Кремль замовчує, скільки ж насправді моряків загинуло на затонулому ракетному крейсері, який Росія називала гордістю російського флоту.
Читайте також:
- Російські вбивці на Великдень можуть обстріляти храми у п'яти областях України - РНБО
- Бункер Путіна, база винищувачів та атомний крейсер: Google Maps відкрив доступ до якісних зображень стратегічних об’єктів РФ