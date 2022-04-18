У війні проти України загинув капітан 3 рангу Чорноморського флоту РФ - ЗМІ

У війні проти України загинув капітан 3 рангу Чорноморського флоту РФ - ЗМІ

Російський військовий брав участь у війні в Сирії у 2015−2016 роках.

Окупанти повідомляють, що від отриманих бойових дій в Україні помер Олександр Чирва - командир великого десантного корабля "Цезар Куніков" 197 бригади десантних кораблів Чорноморського флоту Росії, капітан 3 рангу.

Про це повідомляє підконтрольне Кремлю видання "Кримінформ" на сторінці у Telegram.

Пропагандистське видання зазначає, Олександр Григорович народився у Севастополі. Закінчив філію ВУНЦ ВМФ Військово-морської академії Військово-морського інституту радіоелектроніки ім. О.С. Попова. У 2015 та 2016 роках брав участь війні на території Сирійської Арабської Республіки. Про те, коли і де він отримав травми - не повідомляється.

Нагадаємо, родичі потонуло крейсера "Москва" скаржаться на РФ та шукають "зниклих безвісти" синів. Тим часом Кремль замовчує, скільки ж насправді моряків загинуло на затонулому ракетному крейсері, який Росія називала гордістю російського флоту.

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