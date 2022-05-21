У війні проти України загинув племінник заступника міністра оборони Росії

У війні проти України загинув племінник заступника міністра оборони Росії

Командир російської десантно-штурмової роти Адам Хамхоєв у ніч проти 21 травня загинув у бою в Україні. Чоловік доводиться племінником заступнику голови міноборони Росії Юнус-Беку Євкурову.

Тіло загиблого окупанта 22 травня збираються привезти до інгушського Карабулака.

Про це повідомляє видання "Медуза" з посиланням на інгушське видання "Фортанга". Щоправда, на сайті цього видання відповідної інформації немає. Ймовірно, її могли видалити.

Інгушське видання в інформації про загибель Хахмоєва посилалося на слова інформованого джерела. Співрозмовник сказав, що російський окупант був "гідним хлопцем", а Євкуров йому "допомагав, будував кар'єру".

Про загибель в Україні Хамхоєва також повідомило видання The Magas Times, яке послалося на "офіцерський корпус Республіки Інгушетія". За даними видання, 22 травня тіло загиблого збираються привезти до інгушського Карабулака.

Хамхоєв – випускник Рязанського вищого повітряно-десантного командного училища. Він проходив військову службу в частині в Ульяновську.

Дядько загиблого Юнус-Бек Євкуров від липня 2019 року обіймає посаду заступника міністра оборони РФ. До цього він протягом 12 років очолював Інгушетію. У грудні 2021 року Євкурову надали звання генерал-полковника.

Нагадаємо, через невідкладну необхідність поповнити свої збройні сили Держдума РФ має намір дозволити підписувати контракт росіянам віком понад 40 років.

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