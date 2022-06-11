У війні РФ проти України може незабаром настати переломний момент - західні ЗМІ

У війні РФ проти України може незабаром настати переломний момент - західні ЗМІ

В українсько-російській війні скоро може настати переломний момент через великі втрати з обох сторін.

Як пише західне видання, Україна далека від краху, але також зазнає суттєвих втрат у війні.

Про це пише британське видання The Guardian.

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"Понад 20 000 втрат на місяць ставить питання про те, у якому стані буде українська армія, якщо війна затягнеться до осені. Звісно, ​​те саме стосується і росіян. Але вони вже контролюють значні частини України, і вони можуть призупинити бої з територіальною перевагою", - зазначає ЗМІ.

За даними Міжнародного інституту стратегічних досліджень, за яким армія України налічувала на початок війни 125 тис. осіб, а також 102 тис. нацгвардійців та прикордонників. З початку повномасштабного вторгнення загальна кількість військових могла подвоїтися до 500 тис.

Нагадаємо, за підрахунками радника голови Офісу президента Олексія Арестовича, від початку повномасштабної вторгнення РФ Україна втратила близько 10 тис. військових. Раніше ще один радник керівника ОП Михайло Подоляк розповів, що кожного дня гине від 100 до 200 українських військових.

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