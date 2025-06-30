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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Війна
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1545
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2 хв

Настав новий етап: Карась назвав велику проблему під час війни

Існує велика потреба у дронах-розвідниках з далекобійним радіусом дії. Вони дуже дорогі, адже здатні контролювати ситуацію на 50–100 км.

Автор публікації
Фото автора: Віра Хмельницька Віра Хмельницька
Настав новий етап: Карась назвав велику проблему під час війни

Євген Карась назвав велику проблему на цьому етапі війни

У війні РФ проти України розпочався етап, коли дрони б’ються проти дронів.

Про це сказав командир 413-го окремого батальйону безпілотних систем «Рейд», громадський активіст Євген Карась в інтерв’ю «Фокусу».

«Цей етап уже почався, особливо в повітрі. Масово працюють наша та російська ППО — це перехоплювачі, зенітні системи, які шукають і збивають ворожі безпілотники. Наприклад, наші зенітники „ганяються“ за російськими „Шахедами“, росіяни ловлять наші „крила“. Це вже не майбутнє, а реальність», — сказав Карась.

Він додав, що наразі в повітрі все певною мірою налагоджено, є розуміння, як саме боротися з дронами. Проте постає питання: як це робити найефективніше, як саме підсилити вогневу потужність і захист.

Євген Карась також назвав велику проблему на тлі такої боротьби.

«Дрони-розвідники з далекобійним радіусом дії стають великою проблемою. Вони дорогі — від десятків тисяч до кількох мільйонів доларів за просунуті системи, які контролюють ситуацію на 50–100 км», — повідомив він.

Для порівняння, російські перехоплювачі повітряного простору коштують значно дешевше — кілька сотень чи тисяч доларів. Карась додав, що зараз уже триває активна боротьба: хто краще знаходить і знищує дрони супротивника.

Також майор ЗСУ Євген Карась пояснив, як знайти своє місце під час мобілізації, адже не всі на фронті йдуть у штурм.

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