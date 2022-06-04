У війні в Україні загинули добровольці ще з чотирьох країн (фото)

У війні в Україні загинули добровольці ще з чотирьох країн (фото)

У боротьбі за вільну та незалежну Україну загинули четверо добровольців, які входили до Інтернаціонального легіону тероборони.

Як йдеться у повідомленні пресслужби легіону, у війні загинули добровольці з Нідерландів, Німеччини, Австралії та Франції.

Про це повідомляє Інтернаціональний легіон оборони України.

"Ми втратили наших побратимів у бою, але їхня хоробрість, їх пам'ять та спадщина назавжди в пам'яті. Ми хочемо вшанувати пам’ять побратимів - Рональда Вогелара, Майкла О’Ніл, Бйорна Бенджаміна Клавіса та Вільфріда Блеріо. Немає таких слів, щоб висловити нашу вдячність за їхню службу та найвищу жертву… Їхня мужність і пам’ять про них завжди надихатимуть нас", - зазначили на сторінці Легіону.

ФОТО: International Legion of Defense of Ukraine (ILDU)

ФОТО: International Legion of Defense of Ukraine (ILDU)

ФОТО: International Legion of Defense of Ukraine (ILDU)

За даними західної преси, громадянин Нідерландів Рональд Вогелар загинув через артобстріл і був похований 21 травня у Харкові. Про О’Ніла, австралійця, також повідомляли, що він загинув у травні. Про громадянина Франції з’являлася інформація, що він загинув під час артобстрілу на Харківщині.

Під військкоматами у багатьох містах вишикувалися черги добровольців

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