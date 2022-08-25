У війні з Росією вже розпочався переламний момент — Буданов

У війні вже розпочався переламний момент, росіяни почали розуміти, що вона стосується їх, а не йде десь у світі.

Росіяни почали розуміти, що їхня армія не така вже й сильна, системи ППО не такі вже й хороші – і армія РФ насправді не здатна захистити тимчасово окуповану українську територію.

Про це заявив очільник Головного управління розвідки Міністерства оборони України генерал-майор Кирило Буданов, передає пресслужба ГУР.

"Армія РФ насправді не здатна захистити тимчасово окуповану українську територію", – зазначив він.

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За його словами, російська армія – "зовсім не друга армія світу, і навіть не четверта", а переламний момент у бойових діях уже розпочався.

"І розплата прийде. Розуміння, що розплата буде, приходить до людей, коли вони особисто починають бачити та відчувати, що війна – це не десь там, у якійсь частині світу, а у них. Тому переламний момент уже розпочався", – додав він.

Раніше радник голови Офісу президента Михайло Подоляк нагадав про останні успіхи ЗСУ та заявив, що зовсім скоро настане переламний момент у війні з Росією.

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