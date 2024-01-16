У військових також є сім'ї, діти, і їм також хочеться додому: військовослужбовиця Руна – про необхідність заміни

Руна каже, що не засуджує лише тих чоловіків, від яких більше користі в тилу, які шукають і приганяють машини, від яких йде багато волонтерської допомоги.

Військовим ЗСУ на фронті вже вкрай необхідна якась підміна, хоча б частково, тому що зараз не вистачає людей, особливо в піхоті.

Про це в інтерв'ю hromadske розповіла військовослужбовиця 56 бригади Руна, яка служить уже шість років.

"Я за те, щоби була вже якась підміна, хоча б частково, тому що зараз не вистачає людей, особливо в піхоті. Насправді я не знаю, як заохочувати чоловіків. Скільки здоровенних кабанів гуляє, і їх узагалі не цікавить, що там відбувається. Я розумію, що в кожного вдома діти, сім'ї, але ж і у військових також є сім'ї, діти, і їм також хочеться на якесь свято потрапити додому", – каже вона.

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Руна розповідає, що служить вже шість років, усю повномасштабку була на позиції.

"Я поїхала в навчальний центр, пройшла фах, КМБ і потім мені привезли відношення у 56 бригаду, у 23 батальйон. І дотепер я тут, зараз — головний сержант, командир відділення зенітно-артилерійського взводу... Минулого року в мене була відпустка чотири дні. 30-го числа мені зателефонували, щоб я 31-го грудня виїжджала назад, і я о третій годині ранку, тобто у новорічний ранок, уже поверталася на позицію", – каже військовослужбовиця.

Дівчина зазначає, що стає трішки не те що образливо, а неприємно, коли чуєш і бачиш, що багато хто відмовляється йти, просто не хочуть.

"Я не засуджую лише тих чоловіків, від яких більше користі в тилу, які шукають і приганяють машини, дуже багато волонтерської допомоги йде від них. Усі інші – це ті, хто ховаються, ті, хто по селах роз'їжджають, де військкомат не знайде. Я їх зневажаю", – зазначила Руна.

Нагадаємо, що сьогодні, 16 січня, Рада остаточно ухвалила законопроєкт №10062 про створення Єдиного електронного реєстру військовозобовʼязаних, запровадження сертифіката захисника та автоматичного отримання УБД.

Деякі народні обранці назвали окремі норми у документі надмірним втручанням у приватне життя.

Натомість у Міноборони вважають, що цей закон розблокує цифровізацію української армії.

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