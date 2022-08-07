У військовому комісаріаті пояснили, чому більшість мобілізованих стають стрільцями

Це пояснюється тим, що стрілець - це найпоширеніший в армії фах.

Про це розповів начальник Дарницького територіального центру комплектування у Києві, полковник Руслан Тригуб в інтерв'ю Hromadske.

"Якщо це бойова частина, то найпоширеніша спеціальність — стрілець, бо всіх насамперед навчають на стрільця. Зброя солдата — автомат, він мусить володіти цією зброєю та вміти стріляти з неї. А потім, уже під час служби, перенавчається на інші спеціальності. Є багато професій, які не споріднені з військовою спеціальністю, тож певний відсоток людей іде не за професією і їм призначають військову спеціальність стрільця", - пояснив Руслан Тригуб.

Нагадаємо, начальник ТЦК розповів про те, як мобілізованим обирають фах у ЗСУ.

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