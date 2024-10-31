У війську заявили про загрозу існуванню Медичних сил ЗСУ: що не так з медициною на фронті

У війську заявили про загрозу існуванню Медичних сил ЗСУ. Проблема полягає в тому, що бойові підрозділи залишаються без професійних бойових медиків та евакуації. Натомість замість них на фронт відправляють лікарів зі шпиталів.

Про це повідомила очільниця медслужби Veteranka ("Жіночий ветеранський рух"), медикиня 92-ї ОШБр Юлія "Куба" Сідорова.

"Щось мені здається, ми прощаємося з Медичними силами ЗСУ (лунає похоронний марш). Дуже хочеться вірити, що це моє неадекватне сприйняття ситуації. Але коли глобально знімаються бойові медики з досвідом, а далі йде переміщення таким чином, що задачу бойового медика, можливо, завтра буде виконувати судинний хірург, то виникає багато запитань", – йдеться в дописі Григорович.

Вона зазначила, що для підготування хорошого бойового медика насправді потрібно не так вже й багато. Яку б медичну освіту людина не отримала, їй все одно доведеться вивчати бойові протоколи, аби йти в окоп чи працювати на евакуації. І водночас, як би ідеально така людина не знала протоколи, вона від цих знань судинним хірургом не стане.

"Пораненим людина з медичною освітою потрібна тільки на стабіку. І то не факт, залежить від поранення. Все інше, що стосується надання допомоги на догоспітальному етапі, може робити людина без медичної освіти! Але звісно зі знанням протоколів. Людина без медичної освіти може працювати з апаратом ШВЛ, з датчиком УЗД для роботи по протоколу фаст, може інтубувати, ставити внутрішньокістковий доступ і багато чого іншого. Цьому не так вже й складно навчитися. Було б бажання", – пояснила очільниця медслужби.

Вона наголосила, що в умовах великої війни і недостатнього ресурсу живої сили використовувати лікарів на етапі евакуації недоречно.

"Залишаємо бойові підрозділи без професійних бойових медиків і евакуації. Забираємо ще лікарів зі шпиталів. І виходить, що якщо поранений таки доїде в лікарню та буде операбельним, його хірург буде десь на евакуації і його ніхто не прооперує. Добре, якщо не на штурмі посадки. Але це не точно", – резюмувала Григорович.

На це повідомлення відреагувала народна депутатка Мар’яна Безугла, яка заявила про "розвалювання медичних сил".

"Тут продовжують розвалювати медичні сили. Нічого особливого, ви ж бачили, Генштаб сказав, що то все ІПСО. Ситуація складна, але контрольована, гортайте далі", – йдеться у повідомленні депутатки.

До слова, як заявив у липні командувач Медичних сил ЗСУ Анатолій Казмірчук, Україна за останні шість місяців підготувала близько 1500 бойових медиків, але це значно менше за реальні потреби.

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