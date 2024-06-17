У ВМС назвали кількість знищених і пошкоджених кораблів Чорноморського флоту РФ

Все одно у морі спостерігається досить серйозна присутність російських кораблів.

Україна вивела з ладу третину російських кораблів Чорноморського флоту. Однак РФ не йде з Чорного моря, щоб не показати свою слабкість.

Про це в інтерв'ю "РБК-Україна" заявив речник ВМС України Дмитро Плетенчук.

За його даними, Силам оборони України вдалося пошкодити та знищити майже три десятки ворожих кораблів, ракетоносіїв.

"Офіційно 28. Ще понад 10 одиниць в них були в ремонті. Але багато з тих кораблів, які зараз у них у строю, теж отримували пошкодження. Наприклад, обидва фрегати "Адмирал Эссен", і "Адмирал Макаров". Значна частина кораблів противника вже познайомилася і з дронами, і з ракетами. І деякі з них уже були відновлені. Деякі стоять на ремонтах досі, деякі ще довго стоятимуть через серйозні пошкодження", — сказав Плетенчук.

Він зазначив, що удари по великих десантних кораблях Україна завдавала виважено — вони перебували в ремонті, тож Сили оборони дочекалися, доки їх повністю відремонтують і лише потім завдали удару.

"А ремонтувати їх було надскладно, тому що це 775 проєкт, вони польського виробництва. А поляки, зрозуміло, відмовляються їх обслуговувати. І вони в обхід санкцій намагались купляти якісь деталі, замінники. Тому я не думаю, що вони зараз будуть поспішати з ремонтом цих ВДК", — сказав речник ВМС ЗСУ.

Він наголосив, що цифра 28 — це знищені російські судна, серед яких як кораблі, так і катери. Загалом з ладу виведена третина Чорноморського флоту РФ.

Нагадаємо, 6 травня в ГУР повідомили, що їхній морський дрон Magura V5 знищив швидкісний катер окупантів у бухті Вузька в Криму. Там також показали відео ураження.

Пізніше представник української розвідки Андрій Юсов уточнив, що йдеться про катер серії "Мангуст" 150 – достатньо новітню розробку росіян.

▶ На YouTube-каналі ТСН можна переглянути за цим посиланням відео: Не просто уразили, а знищили! ГУР розповіли подробиці ліквідації ворожого катера в Криму

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