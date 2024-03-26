У ВМС підтвердили ураження ворожих кораблів "Іван Хурс" та "Костянтин Ольшанський"

Повідомляється, що ураження розвідувального та великого десантного кораблів було успішним.

Військово-морські сили ЗСУ підтвердили успішне ураження російських кораблів "Іван Хурс" та "Костянтин Ольшанський".

Про це у ВМС повідомили 26 березня.

У заяві вказано, що згідно з уточненою інформацією, 24 березня, окрім російських великих десантних кораблів "Ямал" та "Азов", Сили оборони України здійснили успішне ураження розвідувального корабля "Іван Хурс" та великого десантного корабля "Костянтин Ольшанський".

Нагадаємо, 24 березня в окупованому Севастополі Сили оборони України уразили російські ВДК "Азов" та "Ямал". За оцінками ВМС, ці судна не зможуть виконувати бойові завдання найближчим часом.

25 березня речник ВМС Дмитро Плетенчук повідомив, що під час ударів українські війська могли уразити ще один російський корабель – "Іван Хурс".

А 26 березня Плетенчук повідомив про атаку на десантний корабель росіян "Костянтин Ольшанський" ракетою "Нептун". Пошкодження судна уточнюються, але воно точно не у бойовій готовності.

▶ На YouTube-каналі ТСН можна переглянути за цим посиланням відео: За ніч дістали аж 4 кораблі! ЗСУ атакували і судно "Костянтин Ольшанський", який РФ вкрала в України

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