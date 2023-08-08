У ВМС повідомили, що "Оленегорский горняк" до Північного флоту вже не повернеться

Зараз цей корабель та нафтовий танкер SIG перебувають у своїх портах призначення.

Пошкоджений російський десантний корабель "Оленегорский горняк" вже не повернеться до Північного флоту РФ.

Про це речник Військово-морських сил України Дмитро Плетенчук повідомив у ефірі телемарафону "Єдині новини".

Речник ВМС розповів, що наразі немає достовірної інформації, в якому стані після атаки перебувають "Оленегорский горняк" і нафтовий танкер SIG. Водночас Плетенчук зазначив: "Як ми бачимо у Мережі, вони перебувають у себе в портах призначення".

"Набагато цікавіша історія, як туди потрапив "Оленегорский горняк". Це Північний флот і він був серед тих великих десантних кораблів, які РФ перекинула в акваторію Чорного моря для того, щоб проводити десантні операції на нашому південному узбережжі. Але є така впевненість, що до Північного флоту він вже не повернеться", – розповів речник ВМС України.

Що відомо про пошкодження корабля "Оленегорский горняк" і танкера SIG

У Новоросійську 4 серпня морські дрони атакували базу російського флоту і пошкодили десантний корабель "Оленегорский горняк". Вже 5 серпня біля Керченської протоки морські дрони поцілили у нафтовий танкер SIG, пошкодивши його. Танкер забезпечував пальним російських окупантів.

За оцінками військового оглядача Владислава Селезньова, атаки по російських суднах в акваторії Чорного моря є визначальними і такими, що будуть впливати на ситуацію на полі бою. Зокрема – на логістичні шляхи ворога як на півдні України, так і в інших регіонах планети.

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