У ВМС повідомили, скільки людей могло перебувати на борту "Новочеркаська" в момент "прильоту"

На борту великого десантного корабля російської армії "Новочеркаськ", який ЗСУ знищили крилатими ракетами вночі 26 грудня в Криму, могло перебувати близько 80 осіб.

Про це в ефірі "Радіо Свобода" заявив речник Військово-морських сил ЗСУ Дмитро Плетенчук.

"Зазвичай такі кораблі без екіпажу не залишаються. Попри те, що він в момент удару перебував у порту, досить велика частина екіпажу мала знаходитись на борту. Це десь близько 80 осіб. Враховуючи тип цього корабля, там могли бути ще й сторонні особи, тому без жертв точно не могло обійтися", – сказав він.

За словами Плетенчука, загиблих росіян "куди більше, ніж каже Росія". До слова, російські Telegram-канали пишуть, що внаслідок атаки на "Новочеркаськ" зниклими безвісти вважаються 33 моряки. Також росЗМІ інформували, що на борту могло перебувати 77 осіб.

Представник ВМС наголошує, що конкретні результати удару по російському кораблю ще верифікуються, оскільки проводити розвідку на окупованій території складно.

Атака на "Новочеркаськ"

▶ На YouTube-каналі ТСН можна переглянути за цим посиланням відео: НАДПОТУЖНИЙ удар по "Новочеркаську": стало відомо, ЩО БУЛО НА КОРАБЛІ!

В ніч проти 26 грудня у Феодосії внаслідок ракетного удару було знищено десантний корабель РФ "Новочеркаськ". Після потужних вибухів сталася масштабна пожежа.

Центр стратегічних комунікацій повідомляє, що на борту корабля було "цінне" озброєння - іранські "Шахеди".

У Міноборони РФ відреагували на "бавовну" в Феодосії. Втім, там наголошують, що їхній великий десантний корабель "Новочеркаськ" отримав пошкодження під час атаки. Відомо, що міністр оборони Сергій Шойгу доповів диктатору Володимиру Путіну про знищення корабля. Реакція Кремля поки невідома.

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