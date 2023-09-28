У ВМС пояснили, як ліквідація офіцерів Чорноморського флоту РФ вплине на ворога

Плетенчук зазначив, що це були "гвинтики" найбільшого розміру, без яких весь механізм працюватиме некоректно.

Внаслідок атаки по штабу Чорноморського флоту Росії 22 вересня були поранені й ліквідовані десяток офіцерів ворожої армії. І це негативно вплине на подальші дії ЧФ.

Про це речник Військово-морських сил України Дмитро Плетенчук розповів у ефірі телемарафону "Єдині новини".

Речник ВМС зазначив, що будь-які російські генерали є дієвими у здійсненні операцій проти України та атак по ній.

"Уже неодноразово наголошували, що умовний Путін не керує Чорноморським флотом, одиницями в морі, не вивішує на мапі, хто куди піде і що буде запускати. Для цього в нього є спеціально навчені люди, адмірали", – зауважив Плетенчук.

Наслідки для Чорноморського флоту після ліквідації офіцерів

Речник ВМС наголосив, що саме офіцери керують штабом ЧФ Росії, вивчають кількість і стан озброєння, кількість кораблів, особового складу, які планують ці операції. Тому без ліквідованих офіцерів подальша робота ворога виконуватиметься не так оперативно.

"Звісно, що ці "гвинтики" – найбільшого розміру, без яких весь механізм буде працювати некоректно. Принаймні не одразу він зможе відновити свою роботу хоча б у штатному режимі", – пояснив Плетенчук.

Він додав, що зараз ще очікуються підтвердження фактів ліквідації офіцерів Чорноморського флоту, а також некрологи від російських пропагандистів.

Нагадаємо, внаслідок ракетного удару 22 вересня по штабу Чорноморського флоту РФ у Криму були ліквідовані 34 російські офіцери. Багато хто з них досі не ідентифікований через розрізненість фрагментів тіл. За даними джерел ССО України, серед загиблих – командувач ЧФ РФ, адмірал Віктор Соколов.

▶ На YouTube-каналі ТСН можна переглянути за цим посиланням відео: Загинув командувач Чорноморського флоту РФ! Деталі спецоперації "Крабова пастка"

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