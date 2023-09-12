У ВМС розкрили неочікувані подробиці операції з "вишками Бойка"

Берегові ракетно-артилерійські війська Військово-морських сил ЗСУ понад рік повністю контролюють частину Чорного моря, де встановлені так звані "вишки Бойка", про взяття під контроль яких повідомили в ГУР.

Російські військові кораблі припинили заходити до частини моря, де розташовані "вишки Бойка", після того, як вдалося потопити корабель "Василь Бех" у червні 2022 року. Нині там "сіра зона".

Про це розповів речник ВМС ЗСУ Дмитро Плетенчук в ефірі Радіо Свобода.

"Був у них (росіян - ред.) такий корабель, який транспортував озброєння та особовий склад на острів Зміїний. І після цього (його знищення - ред.) вони зробили вже висновки. І більше року ми не спостерігали там присутності. Але не можна було виключати, що туди може зайти якась диверсійна група з використанням якихось інших маломірних, наприклад, човнів для того, щоб доставити особовий склад. Тому, звісно, ця операція (взяття під контроль "вишок Бойка" - ред.) теж була ризикованою в достатній мірі, і, звісно, покладатися лише на цю інформацію спецпризначенці не могли", – розповів Плетенчук.

За його словами, найскладніше було дістатися до "вишок" на гумових човнах. Українські спецпризначенці ризикували життям, адже окрім загрози висадки диверсійних груп з малих човнів на "вишки Бойка", існувала також небезпека з повітря.

"Дістатися на таку відстань, на гумових човнах – це реально треба бути дуже крутими хлопцями, якими ГУРівці і є. Незважаючи на те, що ми звільнили цю зону від присутності російських військових кораблів, все одно умовно можна вважати сірою, тому що російська авіація там присутня постійно, на жаль, поки що", - сказав речник ВМС ЗСУ

Зокрема, росіяни постійно ведуть розвідку і навіть завдають вогневого ураження в цій частині моря. Плетенчук наголошує, що цю проблему також треба вирішувати, і для цього Україна потребує відповідні засоби протиповітряної оборони, зокрема літаки F-16.

Нагадаємо, 11 вересня Головне управління розвідки України заявило, що Україна повернула контроль над нафтодобувними платформами біля берегів Криму в Чорному морі. Для цього спецпризначенці провели "унікальну операцію".

Чому платформи називаються "вишками Бойка", хто їхній власник та як установки захопили росіяни – читайте в матеріалі ТСН.ua.

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