У ВМС розповіли про бойові кораблі, які РФ тримає у портах Криму

У портах тимчасово окупованого Криму перебуває мінімум військових кораблів Чорноморського флоту РФ. Там базуються лише ті судна, які окупанти вважають не такими цінними.

Про це в ефірі телемарафону розповів речник Військово-морських сил Дмитро Плетенчук.

"Вони звели цю кількість (кораблів у Криму - ред.) до мінімуму. Там перебувають здебільшого ті одиниці, яким не знайшлося місця у пунктах базування Новоросійська, Сочі, Туапсе", - сказав він.

Так, у Криму російські окупанти тримають малий ракетний корабель "Циклон".

"Цей корабель має бути носієм крилатих ракет, проте його використовують для прикриття протиповітряної оборони. Це той корабель, який жодного разу ракети запустити не зміг... Росіяни були вимушені передислокувати свої активи у Новоросійськ, зокрема свої носії крилатих ракет", - зазначив Плетенчук.

Нагадаємо, 5 березня підрозділ ГУР атакував російський корабель "Сергій Котов" за допомогою надводних дронів Magura V5.

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