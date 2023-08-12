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У ВМС розповіли, скільки кораблів РФ втратила упродовж місяця

Автор
Христина ГоловчакХристина Головчак
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У ВМС розповіли, скільки кораблів РФ втратила упродовж місяця

Корабель "Оленегорський горняк" накренився на лівий борт після атаки морськими дронами / Фото з відкритих джерел

Двоє з кораблів, які втратила РФ, були бойовими.

Упродовж останнього місяця РФ втратила три кораблі, два з яких були бойовими.

Про це сказав в ефірі телемарафону речник Військово-морських сил Збройних сил України Дмитро Плетенчук. 

За його словами, станом на зараз Росія фактично зробила Азовське море своїм морем через операції в Криму та півдні України.

"Згідно з міжнародним законодавством, Керченська протока є територіальними водами України. Ми видали попередження, що ми забороняємо судноплавство цією протокою, але всі представники росії цього не дослухаються. Тому за цей місяць вони вже втратили 3 одиниці кораблів, 2 з яких бойові. Це "Биков", який зараз на ремонті, і "Оленегорский горняк", який до цього працював у якості парома", - сказав Плетенчук.

Нагадаємо, станом на 12 серпня 2023 року ЗСУ знищили 253 290 солдатів армії Російської Федерації. За минулу добу було ліквідовано ще 510 військових. Дані уточнюються.

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Дата публікації
Перегляди
276
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