У ВМС спрогнозували, яка доля очікує "Оленегорський горняк" після атаки дронами

Внаслідок атаки на великий десантний корабель "Оленегорський горняк" морськими дронами, його найімовірніше, виведуть з експлуатації та посадять на мілину.

Про це заявив капітан першого рангу запасу, заступник начальника штабу ВМС ЗСУ в 2004−2020 роках Андрій Риженко в інтерв'ю "НВ".

Він зазначає, що це корабель проєкту 775, який призначений для висадки морського десанту - до роти морської піхоти з технікою, близько 12 одиниць бронетехніки.

"Кораблю вже, до речі, 47 років. Ті пошкодження, які він отримав… Його вже немає сенсу відновлювати. Я думаю, найімовірніше, якщо він дійде до якогось причалу, якось його посадять на мілину, то його просто спишуть з військово-морського флоту", - зазначив Риженко.

За його словами, шість кораблів на початку лютого 2022 року разом із цим зайшли до Севастополя завантажені повністю десантом. Окупантам цей корабель був необхідний, оскільки його перекинули з північного флоту.

"А якби він не був потрібен, який сенс тримати його в Чорному морі? Його відправили би на Північне море, у зворотному напрямку, де він якось потрібен", - зазначив він.

За даними британських розвідників, атака дронів поблизу Новоросійська стала серйозним ударом для Чорноморського флоту. Десантний корабель Росії "Оленегорський горняк", ймовірно, зазнав серйозних ушкоджень.

Також оприлюднено відео, на якому зображено, як надводний дрон атакує ворожий корабель, де перебуває близько 100 осіб екіпажу.

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