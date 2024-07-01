У ВМС України звернулись до російських туристів, які їдуть до Криму

Речник Військово-морських сил України Дмитро Плетенчук зауважив, що пляжі у тимчасово окупованому Криму останнім часом стали пустувати, проте деякі туристи з Росії, зокрема бюджетники, попри небезпеку, продовжують їхати на півострів. Він нагадав росіянам, що в Криму багато військових об'єктів.

Про це Плетенчук сказав в ефірі телемарафону.

"Вчора було достатньо прожньо на пляжах, незважаючи на вихідний. Але так само після кожного чергового перекриття мосту можна спостерігати чергу з легковиків на в'їзд. Тому можна сказати, що, по-перше, не до всіх дійшло. По-друге, слід зазначити, що виживає ця галузь в Криму досить часто за рахунок бюджетників, яким ці подорожі просто купує їхнє підприємство або бюджет. Тому наповнюють вони туристами Крим в адміністративно-командний спосіб. А що таке для росіянина "шара" - можна поїхати і під обстріли", - зазначив речник ВМС ЗСУ.

Дмитро Плетенчук наполегливо радить росіянам залишити Крим.

"Ми попереджаємо, що в Криму багато військових об'єктів. Ніхто в спокої їх, поки вони там є, не залишить. Тому робіть висновки будь ласка і ухвалюйте відповідні рішення, які допоможуть зберегти життя і здоров'я. До речі, щодо тих відпочивальників, які постраждали в єдиному кейсі, який влаштували самі росіяни. Там показово, що всі потерпілі, про яких вже відомо, не були кримчанами. Вони туди, як кажуть в Росії, "панаєхалі", - резюмував він.

Нагадаємо, 23 червня російська ППО у Криму збивала ракети, які були націлені на військові об’єкти, просто над пляжами, де відпочивали цивільні. За інформацією російської окупаційної влади, через уламки ракет, є жертви та постраждалі.

Читайте також провідні новини дня: