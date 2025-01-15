У ВМС відповіли, чому Росія під час масштабного удару запустила "Калібри" з моря

Плетенчук вважає, що масштабні атаки не є "ударами відплати".

У середу, 15 січня, під час масованого обстрілу України Росія використовувала ракети "Калібр", запустивши їх з акваторії Чорного моря.

Про це повідомив представник ВМС України Дмитро Плетенчук в ефірі "Київ24".

"Є все-таки підтвердження, що використовували "Калібри". Це підтверджує тільки ту тезу, що вони використовують морські носії, як правило, під час масованих атак. В інший спосіб використовувати їх вони вже не можуть у Чорному морі", - зазначив Плетенчук.

Він додав, що запуски російських ракет "Калібр" спрямовані на перевантаження системи протиповітряної оборони України. За словами представника ВМС України, ці ракети є більш тихохідною ціллю порівняно з ракетами повітряного базування.

Плетенчук також уточнив, що не варто вважати ці масштабні атаки "ударами відплати". За його словами, до таких обстрілів Росія готується завчасно.

Нагадаємо, зранку російські ракети атакували Хмельницьку область.

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