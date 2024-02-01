У ВМС ЗСУ назвали кількість пошкоджених суден РФ у Чорному морі: "Це досить суттєво"

Внаслідок українських атак у Чорному морі станом на 1 лютого пошкоджено 15 російських суден, які зараз перебують на ремонті.

Про це повідомив речник Військово-Морських сил Збройних Сил України Дмитро Плетенчук в ефірі Еспресо.

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"Це досить суттєво. Одиниці різноманітні, періодично вони відновлюють їх. Багато одиниць уже пройшли ремонт і не завжди це згадується, але це достатньо велика кількість кораблів, які через бойові пошкодження вже проходили ремонт і проходять їх зараз, бо, на жаль, не завжди вдається відправити ці одиниці до колишнього флагмана чорноморського флоту", - сказав Плетенчук.

Він наголосив, що корабельно-катерний склад - це "найбільш коштовне в будь-якій армії".

"Іноді ці ремонти закінчуються так само як з ВДК "Мінськ", або з підводним човном "Ростов-на-Дону", іноді вони їх відразу тягнуть у Новоросійськ: наприклад, "Павел Державін" після двох пошкоджень сам туди якось дістався, а "Ніколай Муру", який йому вийшов на допомогу з Севастополя, назад до Криму сам не дістався, там уже був потрібен буксир для буксира", - додав Плетенчук.

Нагадаємо, раніше командувач ВМС пояснив стратегічне значення Севастополя для окупантів.

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