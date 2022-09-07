У водах Одещини масово гинуть дельфіни та морські свині через злочинні дії РФ: деталі та фото

В Одеській області від початку повномасштабного вторгнення РФ на узбережжі знаходять велику кількість загиблих морських ссавців.

Причиною загибелі дельфінів і морських свиней в Офісі генпрокурора України вважають використання гідролокаторів на підводних і надводних човнах РФ.

Про це повідомляє пресслужба Офісу генпрокурора.

Пояснюється, що сонари видають потужні звуки, які негативно впливають на здоров’я морських ссавців. Фахівці провели огляд та розтини морських свиней і дельфінів, знайдених мертвими на узбережжях.

Відібрані зразки будуть направлені для проведення досліджень у Падуанському університеті (Італія) та окремого дослідження структур внутрішнього вуха ссавців у Ганноверському університеті (Німеччина).

Також прокуратура готує запити про надання міжнародної правової допомоги до Республіки Болгарія, Турецької Республіки та Румунії щодо встановлення аналогічних випадків загибелі дельфінів. Прокурори Одещини відкрили кримінальне провадження за фактом екоциду (ст. 441 КК України).

Нагадаємо, на Одещині висихають заповідні озера (фото).

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