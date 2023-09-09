У водоймі із зав'язаними руками: на війні в Україні загинув британський доброволець

В Україні на війні загинув 31-річний британський доброволець Джордан Чедвік. Його тіло знайшли у водоймі із зав'язаними за спиною руками.

Загибель британця підтвердили у Міністерстві закордонних справ Великої Британії, пише Sky News.

Як передає видання, чоловік служив у британській армії від 2011 по 2015 рік. Коли розпочалося повномасштабне вторгнення в Україні приєднався до сил ЗСУ.

Мати загиблого Джордана, Бренда Чедвік, розповіла, що її син мріяв бути солдатом ще з дитинства.

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"Його пристрасть підтримувати свободу та допомагати іншим своїми навичками змусила його залишити Велику Британію та поїхати в Україну на початку жовтня 2022 року", – сказала жінка.

Про смерть добровольця стало відомо 26 червня. На батьківщину тіло воїна доставили 7 серпня.

"Хоча ми надзвичайно пишаємось його непохитною мужністю та стійкістю, його смерть була руйнівною для нас. Немає слів, щоб описати втрату такого короткого життя. Син, брат, онук, племінник і дядько, якого безмежно любили", – сказала мати воїна.

Наразі слідство встановлює, як загинув британець і хто став його вбивцею.

Раніше ми повідомляли, що британський доброволець Семюел Ньюі загинув у бою проти російських окупантів, воюючи разом з українськими силами.

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