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- Війна
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У вогні не лише Пітер: Зеленський показав вибухи в РФ і розкрив "підсмажені" цілі
Володимир Зеленський наголосив, що український «план далекобійних санкцій» виконується саме так, як це потрібно для наближення миру.
Президент України Володимир Зеленський повідомив про успішну нічну операцію Сил оборони України проти важливих об’єктів у Росії. Під прицілом опинилися нафтовий термінал у Санкт-Петербурзі та військове підприємство в Тамбовському регіоні.
Про це глава держави написав у Мережі.
«Є хороші результати наших далекобійних санкцій від воїнів СБУ, СБС, ССО, ГУР та ДПСУ. Цієї ночі було уражено важливі об’єкти на території Росії», — зазначив Зеленський.
Серед уражених цілей — Петербурзький нафтовий термінал. Від державного кордону України до цього об’єкта російської нафтової інфраструктури, яка забезпечує потреби війни, приблизно 1100 км. Крім того, ударів було завдано й по військових об’єктах на базі в Кронштадті.
Також серед цілей було підприємство в Тамбовській області, що бере участь у виробництві російського озброєння. Воно розташоване майже за 600 км від лінії фронту.
«Дякую нашим воїнам за влучність. Український план далекобійних санкцій виконується саме так, як це і потрібно для наближення миру«, — наголосив президент.
Нагадаємо, 3 червня у Санкт-Петербурзі після атаки дронів спалахнула масштабна пожежа на нафтовому терміналі. Місцеві жителі повідомляли про потужні вибухи, які нагадували виверження вулканів, та публікували кадри полум’я і задимленого неба. Подія сталася перед початком Петербурзького економічного форуму.
Цієї ж ночі у російському Мічурінську (Тамбовська область) дрони атакували оборонний завод «Прогрес», що виробляє системи керування для авіації та ракет, зокрема компоненти для Х-101. У соцмережах публікували відео вибухів та пожежі на підприємстві.