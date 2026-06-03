У вогні не лише Пітер: Зеленський показав вибухи в РФ і розкрив "підсмажені" цілі

Атака на нафтовий термінал у Санкт-Петербурзі / © із соцмереж

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Президент України Володимир Зеленський повідомив про успішну нічну операцію Сил оборони України проти важливих об’єктів у Росії. Під прицілом опинилися нафтовий термінал у Санкт-Петербурзі та військове підприємство в Тамбовському регіоні.

Про це глава держави написав у Мережі.

«Є хороші результати наших далекобійних санкцій від воїнів СБУ, СБС, ССО, ГУР та ДПСУ. Цієї ночі було уражено важливі об’єкти на території Росії», — зазначив Зеленський.

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Серед уражених цілей — Петербурзький нафтовий термінал. Від державного кордону України до цього об’єкта російської нафтової інфраструктури, яка забезпечує потреби війни, приблизно 1100 км. Крім того, ударів було завдано й по військових об’єктах на базі в Кронштадті.

Також серед цілей було підприємство в Тамбовській області, що бере участь у виробництві російського озброєння. Воно розташоване майже за 600 км від лінії фронту.

«Дякую нашим воїнам за влучність. Український план далекобійних санкцій виконується саме так, як це і потрібно для наближення миру«, — наголосив президент.

Дата публікації 09:55, 03.06.26 Кількість переглядів 31 Зеленський підтвердив атаки на об’єкти РФ 3 червня

Нагадаємо, 3 червня у Санкт-Петербурзі після атаки дронів спалахнула масштабна пожежа на нафтовому терміналі. Місцеві жителі повідомляли про потужні вибухи, які нагадували виверження вулканів, та публікували кадри полум’я і задимленого неба. Подія сталася перед початком Петербурзького економічного форуму.

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Цієї ж ночі у російському Мічурінську (Тамбовська область) дрони атакували оборонний завод «Прогрес», що виробляє системи керування для авіації та ракет, зокрема компоненти для Х-101. У соцмережах публікували відео вибухів та пожежі на підприємстві.

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