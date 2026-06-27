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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Війна
Кількість переглядів
173
Час на прочитання
1 хв

У Волгограді повідомили про ракетну атаку на оборонний завод (відео)

У компанії Fire Point натякнули, що удару було завдано ракетами «Фламінго».

Автор публікації
Фото автора: Ігор Бережанський Ігор Бережанський
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Ракета "Фламінго"

Ракета "Фламінго" / © Associated Press

Уранці в суботу, 27 червня, у російському Волгограді пролунали вибухи під час атаки на одне з підприємств військово-промислового комплексу РФ.

Уночі у Волгоградській області оголошували ракетну небезпеку, а Росавіація повідомляла про тимчасові обмеження на роботу аеропорту Волгограда.

За інформацією місцевих пабліків, під удар потрапило оборонне підприємство.

Йдеться про АТ «ФНВЦ „Титан-Барикади“» — один із ключових заводів російського військово-промислового комплексу у Волгограді.

Підприємство спеціалізується на виробництві пускових установок, артилерійських систем та компонентів для ракетних комплексів, зокрема «Іскандер-М», «Ярс» і «Тополь-М». Після початку повномасштабної війни у 2022 році завод перебуває під міжнародними санкціями через виробництво озброєння для російської армії.

Водночас співзасновник і головний конструктор оборонної компанії Fire Point Денис Штілерман також оприлюднив відео, на якому зафіксовано вибухи у Волгограді.

«Волгоград зустрічає сезонну міграцію фламінго з України. Далі буде…», — написав він.

Раніше повідомлялося, що ракети «Фламінго» пробили щит оборони Кремля, Путіну не вдається приховати пекельні наслідки: дійшло аж до Москви.

Ми раніше інформували, що українські ракети FP-5 «Фламінго» знову вдарили по заводу «ВНИИР-Прогресс» у Чебоксарах, розташованому приблизно за 1000 км від України.

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Дата публікації
Кількість переглядів
173
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