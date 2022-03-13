У Волинській області націоналізували 23 вантажівки з Росії та Білорусі: що з ними робитимуть

У Волинській області націоналізували 23 вантажівки з Росії та Білорусі: що з ними робитимуть

Серед конфіскованих товарів – яблука, одяг та електротовари.

На українському кордоні в межах Волинської області було націоналізовано 23 вантажівки з Росії та Білорусі, а також сам вантаж, що перебував у фурах.

Про це розповів голова Волинської військово-цивільної адміністрації Юрій Погуляйко в ефірі "Суспільного".

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За його словами, більшість націоналізованих вантажівок використають для доставки гуманітарної допомоги в інші регіони України.

"П'ять фур поїхали прикордонникам, військовим буде віддано ще п'ять, і потім всі роз’їдуться по тих справах,кому потрібні. Розвозитимуть гуманітарну допомогу по Україні. На всі російські і білоруські фури буде очікувати та ж ситуація", – розповів Погуляйко.

Він додав, що деякі з націоналізованих вантажівок перебували на території Волинської області, інші намагалися проїхати через територію України, але були офіційно вилучені.

Нагадаємо, президент України Володимир Зеленський підписав закон, що дозволяє націоналізувати рухоме та нерухоме майно, гроші, вклади в банках, цінні папери, корпоративні права та будь-яке інше майно, що розташоване, або зареєстроване на території України та безпосередньо або через афілійованих осіб належить Росії та її резидентам.